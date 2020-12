Bestiaire sacré et millénaire – Une chimère pour guider les âmes Une exposition présente un exceptionnel ensemble de jades archaïques chinois, offrant une plongée fascinante dans les principes cosmologiques de l’Empire céleste. Irène Languin

Immortel chevauchant un bixie, Dynastie Han (206 av. J.-C. à 220 apr. J.-C.); 9,5 × 16 cm. © Collection Sam et Myrna Myers, photo Thierry Ollivier

Son corps vigoureux et ramassé semble résolu au combat. Tenant à la fois du lion et du cheval, l’étrange animal tourne son mufle féroce vers le firmament, comme dans l’attente d’un funeste adversaire. Il porte sur son dos un curieux petit être à visage d’homme dont la posture dit aussi l’alerte. Malgré la puissance qu’il dégage, ce tandem sur le qui-vive n’est pas plus grand qu’une main. Figurant un immortel chevauchant une chimère, ou bixie, la statuette de jade a été façonnée en Chine il y a deux millénaires. Elle émane de la remarquable collection réunie durant cinquante ans par Myrna et Sam Myers, dont la Fondation Baur présente jusqu’au 18 avril prochain 200 objets pour son exposition «Genèse de l’Empire céleste, dragons, phénix et autres chimères», laquelle se voit assortie d’un solide catalogue dirigé par Jean-Paul Desroches.

«Ces trésors sont montrés pour la première fois dans un cadre muséal en Europe, relève Laure Schwartz-Arenales, directrice de l’institution. Remontant pour certains jusqu’au néolithique, ils racontent le lien essentiel que l’Empire du Milieu a toujours entretenu avec le cosmos.» Avant les premières dynasties impériales débutant en 221 av. J.-C., la vision de l’univers repose sur le binôme ciel-terre. Un bestiaire sacré veille sur les quadrants du monde: au nord la tortue noire, au sud l’oiseau écarlate, à l’ouest le tigre blanc et à l’est le dragon vert.

Puis, deux siècles avant notre ère, l’homme trouve sa place dans cette cosmologie. Dans son Empire sous le ciel, il n’aura de cesse de transcender son enveloppe charnelle et de prolonger sa vie. Les bixie (le terme signifie littéralement «éviter le mal»), sont liées aux aspirations à l’immortalité; munies de cornes et de crocs terrifiants aptes à repousser les esprits malfaisants, ces créatures psychopompes protègent l’âme du défunt dans son ultime voyage. Leurs silhouettes prêtes à bondir, en s’incarnant dans le jade, se font métaphore du bienfait et de l’éternité.

Fantastique

Tout, dans la statuette, relève du fantastique. Avec ses membres trop longs, ses plumes et sa face indéchiffrable, le cavalier du bixie incarne la figure de l’immortel. Ces personnages tant masculins que féminins comptent parmi les plus populaires du taoïsme. Initialement humains ordinaires, ils sont parvenus à s’élever pour s’unir au Tao, la mère du monde. Le jade faisait partie du régime alimentaire de ces xian, vivant dans le secret de montagnes sacrées.

Couleur

Si le jade est couramment identifié à la couleur verte, celui-ci est de teinte ivoirine et provient probablement des gisements de néphrite de la région de Khotan, en Asie centrale. Les flancs de la chimère doivent sans doute leurs plaques laiteuses à leur long séjour sous la terre, puisque l’on a retrouvé nombre de ces créatures à l’approche des tombes.

Réalisme

De façon générale, les petits bixie se démarquent par leur grande qualité artistique. Le réalisme des minuscules dents pointues, la finesse du modelé des ailes et de la queue représentent pleinement la maîtrise de la ronde-bosse – ouvrage en plein relief – de l’époque des Han (206 av. J.-C. à 220 apr. J.-C.)., révélant le talent et la main de l’homme. Comme le résume Laure Schwartz-Arenales, «le ciseleur des époques antérieures est devenu sculpteur».

Colosses

D’une taille de 9,5 par 16 cm, l’objet s’avère plutôt petit au regard de la force qu’il manifeste. Or, le motif de la chimère s’exprime aussi dans la monumentalité. L’exposition en témoigne à travers plusieurs photos prises au tournant du XXe siècle par le médecin, poète, archéologue et voyageur Victor Segalen. Aux délicats bixie de la collection des Myers répondent les colossaux félins saisis par l’objectif du sinologue français le long d’allées funéraires.