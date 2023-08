Escapade insolite – Une chienne fugueuse parcourt 163 kilomètres jusqu’à Genève Une vieille border terrier a fui le domicile de sa gardienne à Berne. En une nuit, elle a rallié le bout du lac Léman, où elle a été recueillie par la police. Emilien Ghidoni

La petite «Lucky» a été secourue par la police cantonale. POLICE GENÈVE

C’est une histoire rappelant le film «L’incroyable voyage». Au petit matin du 1er août, vers 9 h, des policiers genevois ont été appelés pour un chien errant le long de la route de Chancy. Dépêchés sur place, les agents se sont retrouvés nez à nez avec une vieille border terrier sûrement épuisée. Pensant qu’elle s’était échappée d’une maison non loin de là, les agents ont analysé sa puce pour retrouver son propriétaire. C’est là qu’ils ont compris que le petit toutou, prénommé Lucky, venait du canton de Berne!

Après qu’ils ont remonté la trace de l’animal, il s’est avéré que ses propriétaires sont actuellement en vacances en Allemagne. Leur border terrier résidait donc chez une amie pendant ce temps. Mais durant la soirée du 31 juillet, la petite chienne semble avoir fui, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Elle aurait ensuite couru toute la nuit, pour s’arrêter aux alentours de Genève.

«Endurance impressionnante»

L’histoire connaît une fin heureuse. Lucky, qui a été très chanceuse, a été ramenée jusqu’à Berne. On espère que cette escapade en Suisse romande lui aura passé l’envie de fuguer.

Mais l’exploit de cette chienne peut étonner. Comment une si petite bête a-t-elle pu parcourir une telle distance en si peu de temps? D’autant plus que Lucky est âgée de 14 ans. Certains vétérinaires que nous avons contactés estiment qu’il s’agit d’une distance «énorme» et ont du mal à y croire. D’autres estiment qu’un chien de chasse bien entraîné pourrait peut-être y arriver. En tout cas, sur divers sites spécialisés, on peut lire que les border terrier sont des chiens de chasse dotés «d’une endurance impressionnante» et de longues pattes leur permettant de courir très vite.

