Un répertoire symphonique à redécouvrir – Une cheffe d’orchestre pour la musique suisse La Zurichoise Lena-Lisa Wüstendörfer brille à la direction du Swiss Orchestra et du Sinfonietta ce jeudi 10 février à Lausanne. Matthieu Chenal

Née en 1983 à Zurich, Lena-Lisa Wüstendörfer a étudié le violon, la direction d’orchestre et la musicologie à Bâle. Elle a fondé le Swiss Orchestra en 2019. Dominic Büttner

Ne connaissez-vous pas «Jeunesse et passion», l’opéra d’Edouard Dupuy dont l’ouverture résonnera ce jeudi 10 février à la salle Paderewski de Lausanne avec le Sinfonietta? On y entend une belle cantilène au hautbois suivi par un allegro bondissant et coloré inspiré du style de Mozart. Bien que né en 1770 à Corcelles (NE), Edouard Dupuy est décédé en 1822 à Stockholm. Violoniste, chanteur d’opéra et chef d’orchestre, il mena toute sa carrière auprès des familles royales du Danemark et de Suède. «Jeunesse et passion» a été créé avec succès à Copenhague en 1806 sous le titre original «Ungdom og Galskab».