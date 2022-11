Faune sauvage à Genève – Une chauve-souris exceptionnelle a été capturée en ville de Genève Un Molosse de Cestoni a été découvert à la rue de Carouge. Une première dans la région pour cette espèce aux caractéristiques étonnantes. Xavier Lafargue

Le Molosse de Cestoni est l’une des plus grandes chauves-souris d’Europe. À noter sa fine queue nue, telle celle d’un rongeur. MANUEL RUEDI/MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE

Dans son monde à lui, avec ses 30 à 40 grammes et ses quelque 40 centimètres d’envergure, le Molosse de Cestoni est un géant! Et il a d’autres particularités. On y reviendra. Mais on n’en avait encore jamais vu à Genève. Jusqu’au 26 octobre, quand les pompiers contactent SOS Chauves-souris afin de porter secours à une bestiole mal en point à la rue de Carouge.