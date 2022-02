Décryptage – Une charité antique qui surprend Ce tableau d’auteur inconnu (1780) dépeint une jeune femme donnant son sein à son vieux père emprisonné. Il a inspiré de nombreux artistes. Benjamin Chaix

«La Charité romaine», auteur inconnu (1780). MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE BETTINA JACOT-DESCOMBES

Il y a dans la nouvelle exposition du Musée d’art et d’histoire (MAH), «Pas besoin de faire un dessin», un tableau à l’huile d’auteur inconnu datant de 1780 et représentant le thème de «La Charité romaine». Le MAH en possède deux autres, du XVIIe siècle, et trois gravures, dont deux du XVIe siècle, inspirés par cette même vision d’une jeune femme donnant son sein à son vieux père emprisonné. Cette image évoque une charité qui a tout pour surprendre de nos jours. Elle a pourtant inspiré de nombreux artistes, parmi lesquels Pierre Paul Rubens et Caravage. Une peinture retrouvée à Pompéi montre la même scène.

Autrefois, le public retenait de cette histoire le caractère héroïque de l’acte de la Romaine Péro. Son père, Cimon, était condamné à mourir de faim, mais la mort tardait à venir. Ses gardiens s’en étonnaient, car nul n’était autorisé à lui apporter de la nourriture. Sa fille lui rendait souvent visite, mais personne n’était là pour voir qu’elle nourrissait le captif de son lait. Quand cela fut découvert, ce geste de piété filiale fut jugé si remarquable que Péro put ramener son père dans la demeure familiale.

Présente dans plusieurs récits de l’Antiquité romaine – signés Valère Maxime et Pline l’Ancien, pour ne citer qu’eux – l’histoire de «La Charité romaine» fascinait les anciens. Chez Caravage, cet allaitement entre adultes est hissé au rang d’œuvre de Miséricorde, l’une des sept qu’il a représentées sur son tableau conservé dans l’église du Pio Monte della Misericordia, à Naples: «Les sept œuvres de la Miséricorde». Bien plus près de nous, dans «Les Raisins de la colère» de John Steinbeck (1939), une femme qui a perdu son nouveau-né nourrit de son lait un homme affamé, reproduisant la scène de «La Charité romaine» dans le contexte de la Grande Dépression aux États-Unis.

Le sein. La jeune Romaine Péro donne furtivement son sein à son vieux père, Cimon, condamné à mourir de faim en prison. On ne connaît pas le nom du peintre, vraisemblablement français, auteur de cette huile. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE BETTINA JACOT-DESCOMBES

Le visage de la femme. Dans les représentations de «La Charité romaine», la femme regarde toujours au loin pendant que son père tète son lait. Une attitude pudique et en même temps la marque d’une vigilance nécessaire pour ne pas être vue des gardes. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE BETTINA JACOT-DESCOMBES

Les pieds du vieillard. Les plis de la peau, la marque des veines, le brillant des ongles témoignent d’une technique qui pourrait classer l’auteur anonyme de cette toile parmi les nombreux élèves de Jacques-Louis David. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE BETTINA JACOT-DESCOMBES

Les chaînes et l’anneau. Les symboles de l’univers carcéral dans la peinture ancienne sont ces chaînes et cet anneau que l’on retrouve déjà dans la représentation de la délivrance de saint Pierre sur le retable de Konrad Witz et bien d’autres tableaux. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE BETTINA JACOT-DESCOMBES

