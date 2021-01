Théâtre en temps de Covid – Une «Cerisaie» radiophonique triomphe du silence forcé Mieux qu’un streaming, une radiodiffusion commentée en direct de la Comédie des Eaux-Vives: c’est le tour de force conçu par la Cie ADVQ. De retour d’une répétition, on n’a qu’un conseil: à vos postes! Katia Berger

Dans l’atelier peinture de la nouvelle Comédie, la C ie ADVQ répète le filage qu’elle diffusera en direct sur les ondes cette semaine. Pierre Albouy

La création en chair et en os du «Retour à la Cerisaie» devait avoir lieu ce mois de janvier entre les murs d’une nouvelle Comédie censément inaugurée l’automne dernier. Voulu, pas pu. Vu d’ici, les premières représentations en direct ne se donneront qu’en mars prochain à Vidy – l’un des trois coproducteurs du spectacle –, puis le mois suivant au Théâtre Les Halles de Sierre – deuxième coproducteur –, avant un repêchage sur la scène mère des Eaux-Vives – troisième partenaire – la saison prochaine. Qui sait. Entre-temps, Alexandre Doublet et Valérie Quennoz, respectivement directeur artistique et directrice de production de la Cie ADVQ, ne sont pas restés les bras ballants. Il faut dire que leur projet mettait dès sa (prémonitoire?) genèse l’accent sur sa puissance auditive.