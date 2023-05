Afficher plus

L’Association Kaly, à but non lucratif, a pour objectif de soutenir les personnes en deuil d’un bébé ou d’un jeune enfant.

Elle a vu le jour après la terrible épreuve qu’ont vécue les parents de Kaly et leur entourage. Ce petit garçon est décédé in utero à presque 34 semaines de grossesse, à la suite d’une électrocution due à une erreur de câblage dans un appartement. Le petit est venu au monde le 14 avril 2008. La maman de ce petit ange et une amie proche ont eu l’envie de mettre leur expérience au service d’autres personnes touchées par le deuil d’un enfant, en créant l’association Kaly.

Les services de l’association Kaly sont destinés aux parents, aux frères et sœurs, à l’entourage, aux grands-parents, aux amis, ainsi qu’à toute personne ayant besoin d’écoute ou de réconfort.

Voici des exemples de ses prestations: entretiens téléphoniques, entretiens individuels, groupes d’échange, diffusion de documentation ou encore actions symboliques.