Énergie genevoise – Une centrale solaire est installée au Bois-de-Bay Les panneaux solaires serviront à alimenter le bâtiment, les entreprises et les bornes de recharge des véhicules électriques des environs de la zone industrielle de Satigny.

La centrale déploie ses panneaux solaires sur une surface de 6500 m 2 . KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Une centrale solaire située sur le toit d’une entreprise de la zone industrielle du Bois-de-Bay, à Satigny, a été inaugurée mardi par les représentants des autorités cantonales. L’installation occupe 6500 m2, une surface correspondant peu ou prou à un terrain de football.

La centrale appartient à la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) et aux Services industriels de Genève (SIG). La société Varia Swiss Realtech Properties SA a prêté son toit. L’installation produira 1,4 GWh par an, l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de plus de 450 ménages.

La centrale est composée de 3500 panneaux solaires. L'énergie qu'elle produit sera autoconsommée sur place à près de 10% pour les besoins du bâtiment. Le reste est réinjecté dans le réseau principal. À terme, l'installation couvrira une part des besoins d'autres futures entreprises qui s'installeront dans le voisinage.

Le développement d’un microréseau pourra alimenter en énergie électrique jusqu’à six parcelles adjacentes et près de la moitié de l’énergie sera autoconsommée, ont indiqué les SIG et la FTI dans un communiqué. Les prix de l’énergie resteront stables durant toute la durée de vie de la centrale.

Cette nouvelle réalisation est la septantième centrale solaire photovoltaïque exploitée par les SIG au niveau cantonal. Cet ensemble permet la production de près de 18GWh. En 2030, l’objectif du canton de Genève est d’arriver à 350 GWh de production électrique d’origine photovoltaïque.

Les panneaux de la nouvelle centrale vont également servir à alimenter des bornes de recharge pour des véhicules électriques accessibles au public de la zone industrielle. Un projet de développement de l’offre de bornes de recharge électrique, dont certaines pourront alimenter des camions, est aussi en cours.

ATS

