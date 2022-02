Principal producteur français d’électricité 100% renouvelable, notamment grâce au photovoltaïque et à l’éolien, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) pose un jalon majeur dans le domaine des énergies vertes. Le premier site pilote de production à grande échelle d’électricité osmotique verra le jour dès 2023 à l’embouchure du fleuve, dont elle détient la concession depuis près d’un siècle.

Osmotique? Barbare au premier abord, le terme dérive tout simplement d’osmose, en l’occurrence celle qui provoque le duel permanent auquel se livrent l’eau de mer et l’eau douce. Pour résumer à grands traits, l’eau de mer, plus salée, donc plus dense, est mise en opposition à de l’eau douce, les deux liquides séparés par une membrane semi-perméable. L’eau douce passe à travers la membrane pour se mélanger à l’eau de mer, ce qui exerce une pression sur le réservoir d’eau salée, utilisée pour activer une turbine et produire de l’électricité. La version marine de nos grands barrages alpins.