Manifestations publiques – Une centaine de personnes se mobilisent contre le Black Friday La Critical Mass qui a suivi l’événement a été dissoute par la police sans heurts. Céline Garcin

Le rassemblement a été organisé par la Convergence des luttes, qui inclut différents collectifs militants, dont celui de la Grève pour le climat et des associations féministes. Pierre Albouy

Ils sont une centaine de Genevois à s’être réunis sur la plaine de Plainpalais en cette froide soirée de novembre pour dénoncer le Black Friday et la surconsommation qui va avec. Le rassemblement a été organisé par la Convergence des luttes, qui inclut différents collectifs militants, dont celui de la Grève pour le climat et des associations féministes. Le rassemblement regroupe essentiellement des jeunes, mais pas que.

Odile, 72 ans, est sans doute la doyenne de la soirée. Elle ne s’en offusque pas. Au contraire. «Je trouve insupportable ce Black Friday et encore plus insupportable cette année, fulmine-t-elle. Il avantage les grandes enseignes alors que les petits commerçants sont les plus fortement impactés par la crise.» Pour Pauline, 22 ans, le moment est symbolique: «C’est le bon jour pour montrer que le système actuel basé sur le capitalisme ne nous convient pas.» À ses côtés, Raphaël, 20 ans, un masque noir sur la bouche, apprécie le rassemblement en pleine épidémie: «Cela fait plaisir de se retrouver ensemble dans ce contexte. Cela montre qu’en respectant les consignes sanitaires, nous pouvons faire passer des messages.»