France voisine – Une centaine de loups repérés en Haute-Savoie Avec treize meutes recensées dans le département voisin, le loup est de plus en plus présent dans le canton de Genève. OBO

Ce loup avait été photographié par un appareil de détection automatique sur le Salève en 2012. DR

Une centaine de loups ont été recensés en Haute-Savoie, département voisin du canton de Genève. C’est le comité départemental loup de la préfecture qui l’a annoncé le 31 juillet, rapporte le quotidien français «Le Dauphiné libéré». La Fédération des chasseurs du département confirme.

Ce chiffre est en augmentation depuis 2004. Le quotidien ajoute que, à la sortie de l’hiver 2021, le bilan s’établissait à sept meutes, soit environ 40 à 60 individus. Il est passé l’hiver dernier à treize meutes clairement identifiées, précise le journal. Tout le département est concerné sauf l’Albanais et le secteur de Cruseilles. Bien entendu, cela pose des problèmes aux éleveurs de la région.

Et comme le loup ne connaît pas les frontières, il est naturel que l’on en voie de plus en plus souvent dans le canton. Ce fut le cas au printemps dernier à Jussy. L’animal a aussi été filmé en 2021.

