Zinc ambulant en France voisine – Une cave nomade désaltère les gosiers sur les marchés À l’enseigne des Vins Célestes, Sébastien Camus propose une sélection de crus naturels à emporter ou à déguster devant sa roulotte, d’Archamps à Annecy. Portrait. Irène Languin

Tous les jeudis à 16 h, Sébastien Camus installe sa cave nomade sous l’église d’Archamps. GEORGES CABRERA

En guise d’étoiles, ce sont des pépites de vins vivants qui brillent au ciel de cette caravane couleur firmament. Battant pavillon des Vins Célestes, Sébastien Camus parcourt les marchés de Haute-Savoie dans sa roulotte bleue afin de faire connaître ses exquis flacons, joignant à son assortiment pointu une connaissance fine de la vigne et de ceux qui la travaillent avec respect. Outre Annecy les mercredis, vendredis et samedis, sa cave nomade s’installe aux portes de Genève le mardi (Saint-Julien) et le jeudi (Archamps) de 16 h à 20 h, où son comptoir fait également office de buvette.