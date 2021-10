Philanthropie et consommation – Une carte vise à soutenir des associations La Cartapulse permet de subventionner des œuvres caritatives en bénéficiant de promotions dans de nombreux commerces. Caroline Zumbach

L’équipe de la Cartapulse a imaginé une carte permettant de bénéficier de promotions dans différents commerces genevois tout en subventionnant une association caritative. LAURENT GUIRAUD

Le problème Afficher plus De nombreuses associations caritatives peinent à trouver de nouvelles sources de financement et de revenus. La Cartapulse leur offre un moyen inédit de lever des fonds pendant un mois. Cette carte permet à son acquéreur de faire un don à une œuvre caritative tout en bénéficiant également d’avantages financiers.

C’est l’histoire d’une petite carte rose et bleu aux allures de carte de crédit. Nommée Cartapulse, cette dernière a été imaginée en 2018 par quatre jeunes entrepreneurs. Son but: permettre aux consommateurs de bénéficier de promotions dans différents commerces romands tout en soutenant des associations caritatives. Terre des hommes est la première à participer à cette aventure. Retour sur une idée ingénieuse.

«Contrairement à d’autres plateformes de «deals», nous n’imposons en aucun cas les promotions à nos partenaires et nous ne prenons aucune marge sur les offres.» Vincent Mani, cofondateur de la Cartapulse

Tout débute il y a trois ans. Vincent Mani, Guillaume Pegoraro, Larry Legault et Jason Gerber imaginent alors un système pour soutenir différents organismes associatifs et caritatifs. «Nous étions tous actifs dans ces milieux et voulions trouver une solution pour aider les associations et petits clubs à trouver du financement, indique Vincent Mani. Nous avons donc lancé un premier projet, qui offrait la possibilité de proposer à leurs donateurs d’acheter des cartes permettant de bénéficier d’avantages dans des commerces locaux.»

Offres multiples

Mais la crise sanitaire du Covid-19 complique ce lancement et pousse ses concepteurs à réfléchir à un projet plus ambitieux destiné à tous les Romands et permettant de reverser une grosse partie des bénéfices des ventes à une association caritative sélectionnée chaque mois.



Le nouveau concept vient de démarrer. Concrètement, la nouvelle Cartapulse est vendue sur le site cartapulse.ch au prix de 60 francs. En achetant ce bien, l’acquéreur peut bénéficier d’offres dans plus de 150 commerces en Suisse romande (120 à Genève) pendant une année. Rabais dans des restaurants, salons de coiffure, second billet offert pour les matches du Servette FC à l’achat d’un premier ou encore rabais de 10% sur l’achat d’un nouvel abonnement au Genève-Servette Hockey Club font par exemple partie des offres affichées sur le site.

Terre des hommes à l’honneur

Pour chaque achat de carte, 45 francs sont reversés à une œuvre caritative. Les 15 francs restants sont destinés aux frais de fonctionnement de l’équipe de la Cartapulse, qui permettent notamment de faire la promotion de la carte. Pour le lancement de ce projet, c’est Terre des hommes Suisse qui sera à l’honneur jusqu’à fin novembre.

Le secrétaire général de cette association, Christophe Roduit, se réjouit de cette initiative: «Nous essayons de trouver des canaux supplémentaires de recherche de soutiens financiers. Cette idée nous paraît donc intéressante. D’autant plus qu’elle permet également de soutenir les commerces locaux qui ont passé une période difficile.»

Vincent Mani précise que ce concept permet à tout le monde d’être gagnant. Les associations reçoivent des fonds supplémentaires, les partenaires commerciaux ont la possibilité d’attirer une nouvelle clientèle en proposant des promotions et les acheteurs peuvent découvrir des commerces locaux tout en économisant de l’argent. «Contrairement à d’autres plateformes de «deals», nous n’imposons en aucun cas des promotions à nos partenaires et nous ne prenons aucune marge sur les offres», ajoute l’entrepreneur.

Développement national

Depuis 2018, plus de 6000 cartes ont été éditées, indiquent les créateurs de la Cartapulse. Ils espèrent que le nouveau concept accélérera les ventes. D’ici là, ils comptent démarcher de nouveaux commerces régionaux. «L’idée est de se développer vite dans toute la Suisse romande, puis au niveau national afin de dynamiser le concept. Nous essayons également de démarcher des entreprises pour les inviter à acheter plusieurs dizaines ou centaines de cartes qu’elles pourraient ensuite distribuer à leurs employés, partenaires et clients.»

