Cinq paris gagnants de Federer – Une carrière gérée avec maestria Dès ses débuts, Roger Federer a pris des décisions difficiles, parfois bouleversantes. Souvent excellentes. Mathieu Aeschmann

Engager Pierre Paganini

Pierre Paganini, le préparateur physique de Federer. FRESHFOCUS/BLICK/SVEN THOMANN

Parce qu’il est son coach le plus ancien et «le plus important», Pierre Paganini semble avoir toujours été là. Le plus cérébral des préparateurs physiques incarne les fondations de la «maison Federer». Il tient de l’évidence. Or il faut se souvenir que lors de sa première finale, perdue à Marseille contre Marc Rosset en février 2000, Roger Federer est toujours sous contrat avec Swiss Tennis. Sa progression est prometteuse (il termine la saison 29e mondial) mais contrastée (douze défaites au premier tour en extérieur).