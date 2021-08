Musique – Une Carougeoise a tutoyé les stars Chanteuse, compositrice, arrangeuse et productrice, Anita Kerr a notamment travaillé avec Johnny Cash, Roy Orbison et Elvis Presley. Retour sur une carrière éblouissante. Richard Koechli

Pour son œuvre abondante, Anita Kerr a remporté de nombreuses récompenses. DR

Elle a remporté plusieurs Grammys et travaillé avec les plus grands: Johnny Cash, Roy Orbison, Willie Nelson et même Elvis Presley. Chanteuse, musicienne, compositrice, arrangeuse et productrice, Anita Kerr a été une star internationale. Depuis plus d’un demi-siècle, cette grande dame de la musique âgée de 94 ans vit à Genève, plus précisément à Carouge. Oubliée? Drôle de monde que celui de la musique…

Sa carrière exceptionnelle, Anita Jean Grilli, de son nom de jeune fille, la commence très tôt. Née à Memphis, Tennessee, en 1927, elle épouse l’animateur radio Al Kerr à l’âge de 20 ans et déménage avec lui à Nashville. Pour s’amuser, la jeune chanteuse fonde une chorale à cinq voix. Engagée pour une première session d’enregistrement, elle gagne immédiatement une place dans le top 20 du Billboard en 1950 avec la chanson «Our Lady of Fatima» de Red Foley.