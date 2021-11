Portrait d’une férue de mots – Une capucine de 90 ans vibrante de poésie A l’occasion de ses 95 ans, nous republions ici le portrait de Mousse Boulanger sorti dans «24 heures» en 2016 pour ses 90 ans. Philippe Dubath

Mousse Boulanger dans son salon en 2017. Maxime Schmid

Elle aura 90 ans le 3 novembre prochain, mais, quand elle vient ouvrir la porte de sa maison rose, à Mézières, on dit bonjour à une capucine à la fraîcheur printanière. Il ne faut pas croire qu’on s’assied tout de suite: on commence par parler dans l’entrée, puis dans le vestibule, chaque mot entraînant de suite une nouvelle histoire et chaque histoire un souvenir ou une idée de projet, de poème.

Vingt minutes plus tard, nous voilà toujours – avec quel plaisir! – debout dans la salle à manger, cernés par les livres qui peuplent table, chaises, étagères. Nous avons évoqué la vie du chat Ebeny, fait un saut à Cardiff, à Romainmôtier, souligné les bienfaits de l’acupuncture et de l’homéopathie, revu l’enfance à Boncourt, le bain des chevaux dans la rivière et la petite Mousse – alors prénommée Berthe – qui se sentait, sur le dos de son poney immergé, comme sur un tapis volant.