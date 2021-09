Retour au sport – Une campagne pour soutenir les clubs et associations sportifs Depuis le début de la pandémie, les clubs sportifs ont connu une baisse du nombre d’adhérents, toutes disciplines confondues. Genève réagit.

Le canton et la ville de Genève lancent une campagne pour inciter la population à faire du sport dans un club ou une association sportive (photo prétexte). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le canton et la Ville de Genève lancent une campagne pour encourager les adhésions dans les clubs de sport éprouvés par la pandémie. Elle vise tant inciter la population à pratiquer une activité régulière au sein d’un club que de permettre aux associations de retrouver une meilleure santé financière.

Le sport amateur a subi un coup d’arrêt important avec la pandémie de Covid-19 et les mesures prises par les autorités. Les clubs ont connu une baisse parfois importante du nombre d’adhérents et de pratiquants, toutes disciplines confondues, écrivent le canton, la ville et le Fonds cantonal de l’aide au sport jeudi dans un communiqué.

Portée par des slogans directement tirés du monde du sport, la campagne veut inciter la population à reprendre, voire à débuter, une activité sportive. Elle vise aussi à augmenter le nombre d’adhésions dans les clubs et associations. «Les cotisations représentent des recettes indispensables pour de nombreux clubs», rappelle Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé du département de la cohésion sociale.

Trouve ton club

Cette campagne de communication s’accompagne de l’ouverture du site trouvetonclub.ch. Afin de renseigner le public, les quelque 500 associations sportives ayant déjà effectué une demande d’aide financière auprès du Fonds cantonal de l’aide au sport seront visibles sur cette plateforme dès le 4 octobre.

Dès cette date encore, chaque autre club pourra remplir un formulaire électronique pour y apparaître. De quoi faciliter les recherches des personnes qui souhaitent trouver un sport qui leur convienne ou près de chez elles.

La campagne durera trois semaines. Elle s’inscrit dans la volonté du canton et de la Ville de soutenir le sport dans le contexte difficile de la pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Dès octobre 2020, un fonds Covid-sport doté de deux millions avait déjà été créé dans ce but.

