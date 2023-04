Déchets à Genève – Une campagne pour respecter le travail de la Voirie Des portraits d’employés de ce service municipal seront exposés pour inciter à limiter le littering. Sophie Simon

Une galerie de portraits des employés de la Voirie est visible notamment sur le parvis du parc des Bastions. LAURENT GUIRAUD

En mettant des visages et des noms sur les employés de la Voirie, la Ville de Genève espère mieux incarner ce service très sollicité. Une campagne de sensibilisation commence dès ce mardi avec l’exposition de portraits des collaborateurs en divers lieux de l’espace public: le parvis du parc des Bastions, côté place Neuve, le passage de la Monnaie à Bel Air, et le quai Wilson devant les Bains des Pâquis.

Un des objectifs est de «dire à la population de respecter leur travail en faisant le minimum: mettre ses déchets à la poubelle, décrit la maire de Genève, Marie Barbey-Chappuis. D’autant plus qu’il y a beaucoup plus de poubelles à Genève que dans d’autres villes.» L’effort n’est donc pas très grand pour en trouver une à proximité. D’où le slogan de la campagne: «Ils font le maximum, faites le minimum.»

Un tiers des déchets jeté au sol

Quelque 60’000 tonnes de déchets sont collectées chaque année sur le territoire de la Ville de Genève, dont 5000 au sol et dans la rue. On estime qu’un tiers des déchets est encore jeté au sol au lieu d’une poubelle. Quotidiennement, la Voirie de la Ville de Genève entretient plus de 4 millions de m2, soit 1000 terrains de football.

Environ 60’000 tonnes de déchets sont collectées chaque année sur le territoire de la Ville de Genève, dont 5000 au sol et dans la rue. LAURENT GUIRAUD

«Chaque jour, 335 collaborateurs s’activent dès l’aube, lorsque vous et moi dormons encore, pour nettoyer nos rues, relève l’élue du Centre, en charge du Département de la sécurité et des sports. Par un jour de bise comme aujourd’hui, alors qu’on se réjouit tous d’aller se réchauffer au bureau, eux travaillent dehors.»

800 amendes

Le dispositif estival va être enclenché pour augmenter le nombre de poubelles et de containers sur l’espace public, très fréquenté à la belle saison; 50 écopoints supplémentaires seront installés. Ces espaces de tri sont à disposition pour le recyclage, «donc il n’y a pas d’excuses pour ne pas faire le geste juste».

Voilà pour l’aspect prévention, et du côté répression? 800 amendes auraient été délivrées en 2022. Ces contraventions se situent généralement entre 100 et 150 francs.

Marie Barbey-Chappuis souhaite que la population respecte davantage le travail de la voirie. LAURENT GUIRAUD

