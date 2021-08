Face à la 4e vague de Covid – Une campagne pour convaincre les 18-40 ans de se faire vacciner Les autorités sanitaires veulent rétablir les faits et balayer les rumeurs. Un nouveau centre de vaccination sans rendez-vous ouvrira ses portes le 6 septembre. Sophie Davaris

Comment convaincre les moins de 40 ans de se faire vacciner? La question se pose de manière accrue en ces jours de rentrée qui voient la courbe des infections remonter et celle des vaccinations ralentir. Les autorités sanitaires ont décidé d’agir. Dès ce mercredi, une nouvelle campagne de sensibilisation visera les 18- 40 ans. Intitulée «On peut se faire vacciner contre le Covid-19, pas contre les fake news», elle sera suivie, dès fin septembre, d’une campagne de témoignages.

Considérant qu’une grande partie de la population non vaccinée «reste attentiste face au vaccin, sans pour autant y être totalement opposée», le Département de la santé estime qu’il doit «rétablir les faits face à certaines rumeurs encore vivaces» et répondre à «certaines questions légitimes».

90% des infectés ne sont pas vaccinés

Les faits, les voici: plus de 90% des personnes infectées dans le canton ne sont pas vaccinées. La grande majorité des hospitalisations dues au variant Delta concerne des personnes non vaccinées. Troisièmement, un tiers des malades du Covid-19 souffre encore six semaines après l’infection. Quatrièmement, le variant Delta, majoritaire à Genève, touche de plus en plus de jeunes personnes non vaccinées. Enfin, «le vaccin est le moyen le plus efficace de réduire la transmission du virus», martèle l’État.

Que répondre à l’argument de l’atteinte aux libertés individuelles? Tout simplement que le vaccin vise précisément à les rétablir: la liberté «d’aller au restaurant, au cinéma, de voyager plus facilement, de rendre visite à des personnes vulnérables sans les mettre en danger. La vraie contrainte est imposée par le virus, qui nous astreint à un quotidien plus assujettissant lorsque l’on n’est pas vacciné», souligne Mauro Poggia, conseiller d’État chargé de la Santé.

Nouveau lieu de vaccination

Cette campagne se déploie sur plusieurs axes. Dès le 6 septembre, un nouveau centre de vaccination sans rendez-vous ouvrira ses portes à la pharmacie Plaza, au 19, rue du Cendrier, du lundi au vendredi entre 8 h et 19 h et le samedi entre 10 h et 18 h. Ce lieu s’ajoute à trois autres centres proposant la vaccination sans inscription préalable: la Pharmacie Principale de la Praille, les mercredis entre 14 h et 18 h et le samedi entre 9 h et 18 h, la Pharmacie Principale de Balexert, les mercredis entre 14 h et 18 h et le samedi entre 9 h et 18 h et le Centre m3 Sanitrade, route de Chêne, du lundi au samedi entre 8 h 30 et 17 h 30.

Par ailleurs, des discussions auprès des jeunes personnes venant se faire tester au centre de m3 sanitrade (tests du week-end) sont prévues. Le corps enseignant et les élèves dès 12 ans seront sensibilisés à la vaccination, comme le personnel pénitentiaire, les usagers des centres d’hébergement collectif de l’Hospice général. Des créneaux de vaccination seront ouverts pour le personnel des entreprises membres de la Fédération des entreprises genevoises (FER), de l’Administration cantonale, des administrations communales du canton et du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP).

Équipe mobile

Enfin, une équipe mobile sera mise sur pied dès le 6 septembre, pour une vaccination sans rendez-vous dans les centres commerciaux, à l’Université de Genève et dans les Hautes Écoles spécialisées (HES). L’idée est de se rapprocher de la population, notamment des jeunes, et de faciliter ainsi l’accès à la vaccination.

