Musique classique – Une brise musicale rafraîchit le Verbier Festival Le rendez-vous valaisan a frappé de grands coups avec un «Don Giovanni» tonique et une soirée d’ouverture placée sous le signe de la paix. Reportage. Rocco Zacheo

Le chef d’orchestre italien Gianandrea Noseda en répétition avec l’orchestre du Verbier Festival, avant le concert d’ouverture de vendredi. NICOLAS BRODARD

À Verbier comme ailleurs, là où la culture se déploie avec éclat, on ne contourne pas les allocutions qui précèdent le premier lever de rideau. Surtout si, comme ce fut le cas vendredi soir, elles sont distillées par des autorités politiques médiatisées. Dans la station valaisanne, le rituel est resté intact et les discours officiels prononcés dans la salle des Combins ont permis au festival de mesurer une fois encore son prestige. Tour à tour à l’estrade, il y a eu les mots de Christophe Darbellay, élu au Conseil d’État du canton, puis ceux du conseiller fédéral Alain Berset, donnant la bienvenue et citant ici et là les incontournables Nietzsche, Victor Hugo et autres monuments qui tous ont rappelé un jour ce que l’harmonie de nos existences doit à la musique.