Regard éco - Une boussole en construction

La finance durable a de nombreuses facettes, mais se résume à l’aspiration des protagonistes – propriétaires des ressources financières et gestionnaires – à mieux prendre en compte les «effets externes» générés par les entreprises cotées.

L’adage «faire de bonnes affaires en faisant du bien», le fameux «doing well while doing good» résume bien cette ambition. Il y a bien l’idée de la synergie, l’un entraînant l’autre: une version financière du «en même temps» cher au président français.

Les théoriciens de l’économie de concurrence pure et parfaite crient au pléonasme puisque dans la construction abstraite du marché «complet» il n’y a simplement pas de place pour les effets externes (externalités) car tout effet d’une activité, bon comme mauvais, a un prix ou coût, et donc entre dans le calcul du résultat final.

Ainsi, dans cet univers conceptuel – encore trop présent dans les manuels – tout ce qui est rentable serait foncièrement bon. En conséquence, toujours dans cet univers, la question morale, celle du bien ou du mal, est redondante parce qu’elle se (con)‍fond avec le résultat du calcul de rentabilité. Pas besoin donc de s’interroger sur l’éthique, sur l’impact ou sur la durabilité des actifs ou produits financiers.

Or, dans le monde réel les prix ne reflètent pas tout, et de loin: au premier chef les effets environnementaux sont en bonne partie gratuits, ensuite les rapports de force ou de connaissance procurent l’avantage à un des protagonistes au détriment de l’autre. Autant de tours de passe-passe qui ont la capacité de rendre les affaires meilleures. Dans ce monde-là, il n’y a donc aucune garantie que «bonne affaire» et «faire du bien» coïncident, voire même coexistent. Cette situation d’incertitude est source de trois défis pour la finance durable.

La première consiste à s’assurer que dans «l’affaire», il n’y a pas de place pour les tours de passe-passe et des rapports de force mentionnés plus haut. Il s’agit de justice, degré zéro de l’éthique: ne pas faire du tort. Or, bien des activités, mesurées à l’aune de ces critères, cessent d’être de «bonnes affaires». Elles devraient donc sortir du radar de la finance durable. Cependant, tel est rarement le cas, puisque la sélection serait trop radicale. Pour les entreprises qui satisfont au critère de justice, se pose la question comment aller au-delà, comment, concrètement «faire du bien» et à qui.

Dans le monde contemporain, le Bien – qui a été vidé de son sens théologique – se décline en mille «tons de bien» différents mais complémentaires. Sur ce point les objectifs du développement durable de l’ONU introduisent un peu d’ordre, étant entendu que chacun de ces objectifs n’est qu’un fragment de ce bien total qu’on nomme développement durable. Il ne resterait qu’à mettre les fragments bout à bout en colmatant les brèches.

La mise en œuvre d’un tel projet nécessite une présence sur le terrain et une coordination des efforts. Il s’agit d’un défi organisationnel de première importance pour la finance durable qui entend aller au-delà de l’effet d’annonce. Elle doit surmonter son atavisme individualiste et viser un effet de masse.

Le troisième défi enfin est le rapport au politique. Certaines composantes de la finance durable plus que d’autres sont réticentes à faire alliance avec le politique. Or, pour obtenir un effet de masse et pour peser sur la trajectoire des entreprises, les opérations ponctuelles ne suffiront pas, il faut une action réglementaire dans le domaine social et environnemental porteuse de plus de justice. Sans cela, la finance durable restera sans effet, au plus un moyen pour se donner bonne conscience…

Paul H. Dembinski Afficher plus Directeur de l'Observatoire de la finance

