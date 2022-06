Nouvelle Barbie transgenre – Une bonne idée pour sensibiliser les enfants? Le fabricant de jouets Mattel vend une poupée d’un nouveau genre, à l’effigie de l’actrice américaine Laverne Cox. L’historien Thierry Delessert analyse les impacts d’une telle sortie. Sonia Imseng

L’actrice Laverne Cox célèbre la sortie d’une Barbie à son effigie le 26 mai 2022 à New York. Getty Images via AFP

«Tu peux être tout ce que tu veux», nous dit le slogan de Barbie. Et pour proposer de nouvelles représentations féminines, on retrouve désormais des poupées avec le hijab, une prothèse de jambe ou encore en fauteuil roulant. Plusieurs personnalités ont même leur propre figurine, comme Ashley Graham, mannequin grande taille, Sarah Gilbert, cocréatrice du vaccin AstraZeneca, ou encore Rosa Parks, figure de la lutte contre le racisme. Et deux Barbies militantes des droits LGBT sont également sorties.