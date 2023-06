«Se chauffer au mazout: la bonne décision.» Vous vous souvenez peut-être de ce slogan publicitaire des distributeurs suisses de produits pétroliers. On le voyait, il y a quelques années encore, affiché sur les murs ou s’étalant sur tous les camions chargés de remplir les citernes, d’un bout à l’autre du pays. Ce dimanche, en approuvant la loi sur le climat et l’innovation, les citoyens ont confirmé dans les urnes que cette époque était révolue.

Pompes à chaleur, chaudières à pellets, isolation thermique: la technologie a évolué, permettant à de plus en plus de gens de tourner le dos au fuel. Les deux milliards de francs débloqués par la loi sur le climat donneront un coup d’accélérateur à ce virage énergétique. Sachant que 25% des émissions nationales de gaz à effet de serre sont imputées aux bâtiments, ce n’est pas rien.

«Non, l’abandon progressif des énergies fossiles ne fera pas grimper toutes les factures des ménages et des entreprises.»

Certes, les efforts de la Suisse ne pèsent pas lourd dans la balance mondiale du CO 2 . Tel était l’un des arguments-massues des opposants à cette loi. Mais l’intérêt de la démarche n’est pas seulement climatique: il est aussi financier. L’investissement dans un système de chauffage plus respectueux de l’environnement s’avère rentable à long terme. Tous les propriétaires qui ont franchi le pas peuvent en témoigner.

C’est la meilleure réponse aux craintes brandies durant la campagne: non, l’abandon progressif des énergies fossiles ne fera pas grimper toutes les factures des ménages et des entreprises. Il profitera au plus grand nombre.

Le vote de ce 18 juin 2023 ne résoudra pas tous les problèmes actuels. D’autres chantiers législatifs s’annoncent pour parvenir dans un quart de siècle à l’objectif de zéro carbone fixé par le Conseil fédéral. Et de grandes inconnues demeurent autour de l’électrification massive du pays. Reste que le peuple suisse a pris une bonne décision.



Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

