Futur – Une boîte noire pour enregistrer la fin du monde

Voilà à quoi pourrait ressembler la future boîte noire de la fin du monde. earthsblackbox.com

De la Tasmanie, on connaissait le diable, un marsupial a priori peu sympathique, carnivore et agressif, qui ne se trouve que dans cette région de l’Australie, cet état au sud du pays composé d’une grande île et de 334 autres plus petites. L’endroit va désormais aussi abriter une boîte noire particulière, puisqu’elle est destinée à enregistrer la fin de l’humanité. On voit déjà arriver là les commentaires alarmistes, les raisonnements qui nous prouvent par A + B que réchauffement climatique, pandémie et fin du monde sont liés et surtout que le déclin est amorcé et va survenir demain, comme une menace floue qui tout à coup devient réelle. L’effondrement civilisationnel est peut-être prévisible, mais paniquer ne sert pas à grand-chose, d’autant plus qu’on ignore si et comment les événements vont véritablement mal s’emmancher. En attendant, revenons à notre boîte noire.

Disques durs par centaines

On connaît plus ou moins son principe lorsqu’elle est placée à l’intérieur d’un avion. Elle est censée enregistrer toutes les opérations menées par l’équipage de celui-ci. Et en cas de crash ou d’accident plus mineur de l’engin, son contenu permet de remonter le fil de la catastrophe et d’en déceler théoriquement l’origine. Il en ira à l’identique avec la «boîte noire de la Terre» (ou Earth’s Black Box), sauf qu’elle sera beaucoup plus grande. Soit environ dix mètres de long. Quant à sa forme, elle s’assimilera à celle d’un abribus retourné. Une épaisseur d’environ 7 centimètres d’acier trempé et de granit la recouvrira, afin qu’elle-même ne soit pas à la merci d’éventuelles catastrophes. La question, c’est à présent de savoir comment elle pourra stocker l’historique de la fin de l’humanité. Car il faut en effet se projeter dans une vision eschatologique et supposer que le monde a été détruit, que toute forme de vie humaine a disparu du globe, mais que cette boîte soit restée intacte, dans l’éventualité d’une redécouverte par une civilisation terrestre ou extraterrestre. Pour cela, il s’agira de l’ouvrir et d’accéder à son contenu.

À l’intérieur, au cœur de ce système conçu par une équipe de chercheurs, il y a des disques durs. Des unités de stockage qui sont alimentées par l’énergie solaire et connectées à internet. Ces unités enregistreront notamment les températures du globe, les taux d’acidification des océans, des données sur l’utilisation des terres, les tableaux des dépenses militaires, ceux des consommations d’énergie ou encore l’état de la croissance de la population mondiale. Elles contiendront également les unes des grands journaux de la planète, un choix de publications sur les réseaux sociaux et bien sûr les principales informations tirées des réunions concernant le changement climatique.

Soit une importante quantité d’éléments susceptibles de fournir un état des lieux de ce qui se sera passé sur notre planète. Mais l’idée, ou plutôt le but, des concepteurs de cette boîte noire n’est pas uniquement futuriste. Elle n’est pas seulement destinée à d’éventuels visiteurs interplanétaires qui la découvriraient dans 10 millions d’années sans trop savoir quoi en faire. Mais elle fournira aussi une base de données à travers laquelle les hommes seront susceptibles de demander des comptes aux dirigeants dont la boîte aura enregistré ce qu’ils ont fait ou, au contraire, ce qu’ils n’ont pas fait. Avec comme corollaire de forcer ceux-ci à entreprendre des actions urgentes et décisives pour la planète. En effet, il est prouvé que lorsque les actions des gens sont enregistrées, cela a une influence directe sur leurs discours et actions.

Dans le cas où le projet échouerait, la boîte noire subsisterait comme l’ultime témoin d’un désastre annoncé, mais heureusement non programmé. En attendant, le site earthsblackbox.com – le projet possède aussi un compte Instagram du même nom – a commencé à enregistrer en bêta tout ce qu’il faut retenir. On peut aller y jeter un œil, et on verra y défiler des centaines de dépêches ou articles par heure, dans toutes les langues du monde, qui traitent de problèmes liés au climat ou à la santé. L’emplacement de la future construction a été décidé en Tasmanie à cause de l’extraordinaire stabilité géologique du terrain. Sa structure sera a priori indestructible. Elle survivra peut-être même à la statue de la Liberté qu’on découvrait en partie détruite dans les dernières images de «La planète des singes».

