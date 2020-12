Haute-Savoie – Une bétaillère s’est renversée sur l’A40 près de Passy Mardi soir, un poids lourd qui transportait des taurillons s’est couché sur le flanc, à la hauteur de Passy, en direction de Chamonix. Dix-neuf bêtes sont mortes. DaK

Mardi soir vers 22 h 15, un poids lourd qui transportait une soixantaine de taurillons s’est couché sur le flanc, à la hauteur de Passy, en direction de Chamonix. Quelque 40 bêtes ont pu être sauvées et transportées dans un parc à Domancy. En revanche 19 sont décédées dans l’accident. Blessé, le conducteur du camion a été évacué par les secours.

Les équipes des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et les services de secours, parmi lesquels 35 pompiers et deux vétérinaires, se sont mobilisés toute la nuit pour évacuer le bétail transporté par le poids lourd. Après quoi, il a fallu relever le véhicule pour en permettre l’évacuation. L’ATMB a neutralisé une voie, puis mis en place une déviation par la Départementale 1205 dans la matinée de ce mercredi.

Cette déviation est maintenant levée et la route blanche a pu être rendue à la circulation. L’ATMB appelle tous les conducteurs à la vigilance en raison des conditions climatiques régnant dans ce secteur.