Un club anglais de Premier League à Genève face au Servette FC. Nous étions en droit d’espérer une certaine effervescence pour cette rare affiche. Le match amical de vendredi contre West Ham United était l’occasion pour les Grenat de fidéliser de nouveaux spectateurs dans leur enceinte mal-aimée du Stade de Genève, qui en a tant besoin. Cela n’a pas été le cas.

Abo Match de football Servette – West Ham Fiasco organisationnel au Stade de Genève La rencontre s’annonçait maudite. Horaire peu pratique, manque de publicité et impossibilité d’acheter des billets en ligne. Pire: celles et ceux qui ont réussi à se déplacer ont finalement assisté à une faillite organisationnelle.

Rien ne sert d’accabler, il ne s’agissait que d’un match de préparation. Mais c’est une occasion manquée, alors que tous les ingrédients étaient là pour en faire un petit succès populaire. Les plus fidèles du SFC en ont vu d’autres, ils continueront à se rendre au stade dans l’adversité.

Mais on le sait, les Genevois ne sont pas les supporters de football les plus assidus. Ils ont besoin d’une équipe compétitive et de résultats pour se déplacer. Ce n’est pas la faute de la direction si, l’automne dernier, après des opérations de séduction particulièrement réussies, l’équipe avait traversé la pire passe sportive du championnat en enchaînant les défaites. Dont un humiliant 0-6 devant une affluence record de plus de 11 000 spectateurs.

Le public évolue, l’offre doit suivre. Le club l’a compris. Sa communication destinée aux plus jeunes est un succès. Mais alors que les plus grands clubs théorisent sur «les expériences complètes» que sont censés représenter les matches, Servette peine encore avec les incontournables. Disposer d’une billetterie efficace et servir rapidement des boissons et des saucisses devrait être à sa portée.

Marc Renfer est journaliste à la rubrique genevoise depuis début 2022. Auparavant, il a travaillé dix ans à la RTS, en partie comme datajournaliste. Plus d'infos @marcrenfer

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.