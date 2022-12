Vente pour la Thune du Cœur – Une belle genevoise de Tom Tirabosco aux enchères Dans le cadre de la Thune du Cœur, une vente aux enchères est organisée en faveur des associations œuvrant pour les plus défavorisés. Le dessinateur offre l’un de ses délicats pastels pour la collecte. Date limite pour participer: 24 décembre. Jérôme Estebe

Tom Tirabosco et son pastel tout doux. ESTEBAN 1er

«J’ai donné de mon sang», sourit Tom Tirabosco en exhibant son doigt emmitouflé dans un gros sparadrap. En cherchant dans ses archives le dessin pour la vente aux enchères de la Thune du Cœur, l’artiste genevois s’est coincé l’index entre deux tiroirs de métal. Ouille! La générosité a souvent des épines, assure un dicton. Fort heureusement, l’œuvre, un très élégant monotype rehaussé au pastel, n’a, elle, pas souffert de l’accident.

Voile de la Neptune

«C’est un dessin que j’avais réalisé il y a plusieurs années pour une couverture de la «Tribune des Arts», raconte Tom, en désignant le gracieux profil féminin sous cadre. «Ce matin, j’y ai ajouté quelques couleurs, plus une mouette et un goéland découpés dans un autre dessin.»

La composition s’enracine fièrement dans notre biotope lacustre. On y découvre la voile de la Neptune, le Jet d’eau et une montre de luxe. «J’ai voulu représenter une certaine douceur de vivre à la genevoise», s’amuse l’auteur. La belle indigène et ses deux oiseaux seront mis aux enchères sur ricardo.ch. Prix de départ: 400 petits francs. Faut que ça grimpe, vite et haut.

Où surenchérir et jusqu’à quand? Afficher plus La Thune du cœur en est à sa 27eme édition, mais les lots proposés aux enchères et dont les montants gagnés sont reversés à la Thune en sont à leur troisième édition seulement. L’adresse à taper sur internet pour retrouver tous les lots de cette année et y faire votre offre? www.ricardo.ch/fr/shop/LaThuneDuCoeur/offers/ Pour le dessin de Tirabosco, la vente dure jusqu’au samedi 24 décembre à 6h. Tous les lots seront à venir chercher à la Tribune de Genève et vous y seront remis en mains propres, une fois que nous aurons reçu sur notre compte le paiement de l’objet en question. Pour un don direct à la Thune du coeur Julie-La thune du cœur/UBS SA Numéro 0240-504482.01K IBAN: CH080024024050448201K BIC: UBSWCHZH80A Julie

