Le quatuor féminin est parvenu à confirmer sa belle performance du week-end en Pologne avec une deuxième place en finale. SWISS ROWING / Detlev Seyb

«Nous sommes ravies de cette performance.» Célia Dupré et son équipe ont décroché la deuxième place de leur catégorie en Coupe du monde, à Poznan (Pologne) dimanche. La Genevoise, qui évolue avec Salome Ulrich, Lisa Loetscher et Pascale Walker, s’est hissée sur le podium en quatre de couple.

«Nous avons réalisé le sprint de notre vie!» Célia Dupré, après que sa formation a vaincu les Pays-Bas dans la course à la deuxième place

«Nous nous sommes concentrées sur la troisième place, mais quand on a vu les Néerlandaises juste à côté de nous, j’ai crié dans le bateau et nous avons réalisé le sprint de notre vie!» s’est réjouie Célia Dupré après la course. La formation chinoise a remporté l’épreuve, suivie moins de 2 secondes plus tard par les Suissesses. Les Néerlandaises ont complété le podium.

L’exercice a été plus difficile pour Frédérique Rol. La Vaudoise et sa coéquipière Patricia Merz s’étaient qualifiées haut la main la veille pour la finale du deux de couple poids léger. Ce sont les Américaines qui ont gagné la course en 6’57’’44. Elles ont été suivies par les Australiennes et les Irlandaises. Le duo helvétique a terminé à la sixième et dernière place, avec plus de 7 secondes de retard sur les gagnantes.

