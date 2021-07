Album ludique et pédagogique – Une BD présente des superhéros du quotidien «Un monde meilleur» associe le neuvième art au développement durable. Philippe Muri

Wazem signe le dessin de couverture de l’album «Un monde meilleur» ÉD. UMM

«Tu crois qu’on peut sauver la planète?» À la question du jeune Téo, posée en couverture de l’album «Un monde meilleur», la petite Naima répond par l’affirmative. Elle n’est pas la seule. En préface de cet ouvrage destiné aux 8-12 ans liant bande dessinée et enjeux environnementaux, Titeuf y va de son speech: «On veut pas hériter d’une planète toute cassée avec des océans remplis de vieilles tongs en plastique et des forêts d’arbres radioactifs.» Calligraphiés par Zep, les mots de la star des préaux appuient les propos de deux enfants dessinés par Peggy Adam et Pierre Wazem. Au fil de 80 pages solidement documentées, Téo et Naima rencontrent différentes personnalités proposant des solutions efficientes et novatrices concernant les 17 Objectifs de développement durable établis par l’ONU.