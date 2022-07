Incendie au Grand-Saconnex – Une batterie de trottinette met le feu à une villa Les pompiers sont intervenus cette nuit au chemin du Jonc pour éteindre un incendie dans une villa mitoyenne. Marianne Grosjean

Image envoyée par un lecteur concernant l’intervention des pompiers au 40 chemin du Jonc cette nuit. DR

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un feu s’est déclaré dans une villa mitoyenne au 40 chemin du Jonc, au Grand-Saconnex, nécessitant l’intervention d’un groupe de pompiers volontaires et de 15 pompiers professionnels ainsi que de leurs six véhicules. «L’alarme a été donnée à 1 h 02, nous sommes partis de la caserne à 1 h 05. Le feu a pris dans le studio de la première villa. À 2 h 56, il était éteint. Aucun blessé n’est à déplorer», résume la sergente impératrice Favre, du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS).

«On intervient de plus en plus fréquemment suite à des batteries de trottinette qui brûlent en surchauffant.» La sergente impératrice Favre du SIS

La raison de ce départ de feu? «Une batterie de trottinette électrique en surchauffe. On intervient de plus en plus fréquemment suite à des batteries de trottinette qui brûlent en surchauffant», indique la sergente impératrice Favre. Ainsi, ces véhicules ne sont pas seulement des dangers sur la route, mais ils causent aussi régulièrement des incendies lorsqu’ils chargent.

Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.