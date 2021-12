Harcèlement sexuel au travail – Une banquière licenciée après s’être plainte de harcèlement Une ancienne employée de Credit Suisse affirme avoir été victime de mobbing et de harcèlement de la part d’un supérieur hiérarchique. Après avoir brisé le silence, elle a perdu son emploi. Une enquête lui donne pourtant raison sur de nombreux points. Simone Rau

Illustration: Benjamin Güdel

C’est en été 2019 que débute l’histoire de Magdalena Meyer. Elle a accepté de témoigner, à condition que nous modifions son nom pour garantir son anonymat. Âgée de 37 ans, elle travaille alors depuis moins de deux ans pour la banque Credit Suisse lorsqu’un haut responsable lui propose une promotion. Pour cela, elle doit intégrer l’une de ses équipes. Avec à la clé: de nouvelles tâches et davantage de responsabilités.

Or, rapidement, la belle opportunité professionnelle se transforme en cauchemar. Son supérieur l’invite à sortir et lui fait des cadeaux. Il manque aussi régulièrement de «sens de la distance», révèle une enquête interne réalisée un peu plus tard par la banque. Deux ans après sa promotion, soit en été 2021, la banquière se retrouve sans emploi. Lui, en revanche, travaille toujours comme directeur au sein de l’institution financière.