Violence sur le quai Wilson – Une bande l’agresse à coups de couteau et de tessons de bouteille Les nombreuses blessures de Walid attestent de son passage à tabac. Le jeune homme a porté plainte. Lorraine Fasler

La police est intervenue dans la nuit du 8 au 9 septembre, vers 5 h 30, pour une bagarre sur le quai Wilson, aux Pâquis. Lucien Fortunati (photo d’illustration)

Le quai Wilson a été le théâtre d’une violente agression dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, comme le révèlent nos confrères de 20 minutes. Nez cassé, souffrant de multiples plaies, dont une proche de la carotide, Walid est encore traumatisé.

Âgé de la vingtaine, il a raconté au quotidien gratuit comment sa soirée a viré au cauchemar, lui qui voulait profiter du Jeûne genevois. Assis avec trois amis aux abords des Bains des Pâquis, il écoutait cette nuit-là de la musique sur une enceinte, lorsqu’un jeune se serait approché et aurait demandé à passer une chanson de son choix. Le groupe aurait répondu par la négative, l’appareil étant bientôt déchargé.

«Ils ont voulu me tuer!» Walid, victime d’une agression

Le jeune serait alors revenu peu de temps après accompagné cette fois de douze personnes, qu’il décrit comme «des jeunes, pour la plupart mineurs», armés de couteaux, de tessons de bouteille et de barres en fer. «Ils se sont jetés sur moi, m’ont frappé et m’ont cassé des bouteilles sur la tête. J’ai aussi reçu plusieurs coups de couteau. Ils ont voulu me tuer!» déclare Walid.

«Nous sommes intervenus dans la nuit du 8 au 9 septembre, vers 5 h 30, pour une bagarre», a confirmé Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Mais les jeunes se sont enfuis avant l’arrivée des policiers.

Après son hospitalisation, Walid a porté plainte mardi pour lésions corporelles et insultes. Marqué tant physiquement que psychologiquement, il a entamé des démarches afin d’être accompagné.

«Je vais commencer un suivi psychologique. Je n’arrive pas à oublier. Je ne dors plus. Je n’arrête pas de penser à cette cicatrice sur mon visage. Elle va rester toute ma vie. Qu’est-ce que je vais dire aux gens?»

