Antigel – Une bande de suricates a esquivé les dangers à la Salle du Lignon La compagnie chorégraphique germano-suisse CocoonDance était à l’affiche du festival ce début de semaine avec une œuvre surprenante et amphibie, «Hybridity». Katia Berger

Cinq danseuses et un danseur étaient dirigés par la chorégraphe Rafaële Giovanola dans «Hybridity». ALESSANDRO DE MATTEIS

Sur le papier, «Hybridity» se présentait comme le fruit de la rencontre improbable entre la «boxe thaïe perpétuée depuis des siècles en Asie du Sud-Est» et le «ballet romantique tel qu’il fut par exemple pensé par le chorégraphe russe Mikhaïl Fokine». En effet, la compagnie CocoonDance emmenée par la chorégraphe Rafaële Giovanola n’a cessé, durant sa résidence de trois ans au Théâtre du Crochetan, à Monthey, de confronter sa pratique de la danse contemporaine à des expériences corporelles inspirées d’autres disciplines, telles que Parkour, breakdance ou encore Krump. Ou comment la découverte d’une gestuelle étrangère, à condition de la faire sienne, transforme jusqu’à sa perception de soi et d’autrui.

L’idée convainc, la troupe l’habite avec passion, et la pièce programmée par Antigel ces lundi et mardi portait à ce titre bien son nom: «Hybridity». Reste que le spectateur lambda, à moins de se référer à la littérature disponible à son sujet, n’aurait rien su de ces postulats en allant simplement applaudir l’œuvre au Lignon. Au fil du processus de création, le fondement de la démarche a cédé la place à de tout autres et belles surprises.

Des pieds et des mains: les extrémités humaines tour à tour héroïnes d’«Hybridity». ALESSANDRO DE MATTEIS

Si ce spectateur repère bien une forme de bâtardise, celle-ci conjugue moins le sport de combat à l’entrechat que le suricate avec l’espadon! Pendant la première partie du spectacle, on suit un groupe de mammifères, pattes fébriles, cou tendu, bras ballants, traversant le plateau en esquivant d’invisibles coups. Par la suite, les jambes des six interprètes s’effacent au profit de leurs nageoires, qui évitent les dangers par la verticale. L’engagement physique impressionnant culminera au final dans une défense collective mobilisant surtout les mains et les pieds.

Le même spectateur assiste surtout à un croisement inédit entre mouvement et musique, tant l’extraordinaire bande-son due aux musiciens Jörg Ritzenhoff et Franco Mento dialogue subtilement avec la chorégraphie. Grincements, frottements, crissements et autres grésillements se superposent aux sursauts, tremblements, ondulations et autres saccades comme s’il s’agissait d’un seul et même fondu enchaîné, de type morphing.

