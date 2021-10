Rive-Terrassière-Triangle de Villereuse – Une bande de mineurs mène la vie dure à des habitants Plusieurs plaintes ont été déposées, mais rien ne se passe, à entendre les victimes. Elles dénoncent l’inertie de la juridiction des mineurs. Enquête. Laurence Bezaguet , Emilien Ghidoni

Genève, le 23 octobre 2021. Dans la rue Saint-Laurent, les jeunes s’en seraient pris à la terrasse d’un café. LUCIEN FORTUNATI

Depuis le mois de juin, une bande de mineurs commet de nombreuses incivilités et empoisonne le quartier Rive-Terrassière-Triangle de Villereuse, affirme Georges*, habitant des lieux qui se dit lui-même régulièrement agressé: «L’autre soir encore, ils m’attendaient au pied de mon immeuble, m’ont copieusement insulté et même craché à la figure! Des menaces contre ma famille ont été clairement exprimées. Ils ont jeté des pierres contre les fenêtres de ma cuisine…» Exténué, ce sexagénaire a déposé plusieurs plaintes au poste du Bourg-de-Four et, après audition, un rapport a été transmis à la juridiction des mineurs. Or rien ne se passe, déplore-t-il: «Un sentiment d’impunité se renforce chez ces jeunes, convaincus qu’ils ne risquent rien.»