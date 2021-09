Happening fugace – Une bande d’artistes fait carnaval sous l’œil de Big Brother À l’heure de quitter ses locaux actuels pour d’autres aventures, Elena Montesinos a invité plasticiens, danseurs et performeurs à défiler sur un air de dystopie aigre-douce. Irène Languin

Les danseurs Nagi Gianni et Isabelle Chladek se muent en caméras de surveillance en vue du happening piloté par Elena Montesinos. LUCIEN FORTUNATI

«Le borgne règne parmi les aveugles», comme l’affirme l’un des plus anciens proverbes de l’humanité. Soit, en latin, Inter caecos regnat strabo. Voilà la démonstration qu’entend faire Elena Montesinos au moment de quitter sa Home of TMF (The Montesinos Foundation), espace sis au boulevard de la Cluse et qu’elle voue à des événements artistiques et interactifs au carrefour de la magie et de la rage. Pour clore un an d’activités en ces locaux, elle a convié tous les plasticiens, danseurs et performeurs qui le souhaitent à participer en public à un «happening fugace» le jeudi 30 septembre entre 18 h et 20 h.