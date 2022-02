Exposition à la Ferme de la Chapelle – Une balade multicolore replonge dans les rêves de l’enfance L’artiste annécienne Aurélie Menaldo a investi l’espace d’art du Grand-Lancy avec une œuvre d’art installative intitulée «Paradis perdus». Irène Languin

Dotée d’une couronne hérissée de balles de ping-pong, une statue de la Liberté en graines pour oiseaux trône sur la mezzanine. NICOLAS DELAROCHE STUDIO

Une série de colonnes drapées de velours chatoyant a poussé à côté du pilier central qui porte la mezzanine de la Ferme de la Chapelle. Conférant à l’espace d’art du Grand-Lancy des atours d’église, ces pilastres s’élancent jusqu’à l’étage supérieur, où ils se muent en socles pour sculptures ludiques et colorées évoquant un éden suspendu.

«J’ai conçu une installation spécialement pour ce lieu chargé d’histoire. L’espace m’a fait penser à une cathédrale, à travers laquelle j’invite le visiteur à se promener.» Aurélie Menaldo, plasticienne

Les «Paradis perdus» d’Aurélie Menaldo invitent à une balade dans un monde imaginaire teinté d’enfance et de rêve. Selon l’artiste née à Annecy en 1984, le titre de l’exposition renvoie à la fois aux jardins médiévaux et à la nostalgie d’avant l’âge adulte.

Une série de colonnes drapées de velours chatoyant a poussé à côté du pilier central qui porte la mezzanine de la Ferme de la Chapelle. NICOLAS DELAROCHE STUDIO Un monstre tentaculaire et multicolore jaillit de son socle comme une fontaine. NICOLAS DELAROCHE STUDIO Un empilement de sous-pots renversés surmontés d’un cimier pour sapin de Noël évoque un Empire State building de pacotille. NICOLAS DELAROCHE STUDIO 1 / 3

«J’ai conçu une installation spécialement pour ce lieu chargé d’histoire, explique la plasticienne. L’espace m’a fait penser à une cathédrale, à travers laquelle j’invite le visiteur à se promener.» Sur la mezzanine, un pan de mur est devenu bleu comme le ciel ou un voile de madone. Les teintes vives de curieuses créations de plastique tranchent sur ce délicat azur. Ici, une espèce de monstre tentaculaire – dont chaque bras est une frite de piscine – jaillit de son socle comme une fontaine. Un empilement de sous-pots renversés surmontés d’un cimier pour sapin de Noël fait, là, un Empire State Building de pacotille, qui dialogue avec une statue de la Liberté en graines pour oiseaux, munie d’une couronne hérissée de balles de ping-pong presque fluo.

Crypte et paysage artificiel

Usant d’objets du quotidien, Aurélie Menaldo joue avec les formes et les couleurs pour élaborer des œuvres gaies et absurdes rappelant des figures votives. Bols, saladier ou jouets pour bambins perdent leur sens et leur fonction pour composer un univers imaginaire délicieusement régressif. Les coloris se font discrets au fur et à mesure que l’on descend les étages.

Dans la troisième salle, un socle immaculé accueille de larges rectangles dorés découpés dans des couvertures de survie, où s’inscrivent poèmes et motifs. Reposant comme des reliques, ces pièces fragiles transforment les lieux en crypte. Un escalier mène vers un caveau lumineux, où, sur un sol recouvert de sel, ont fleuri en rangs ordonnés d’étranges plantes argentées – en réalité, des décorations de table – , comme un paysage artificiel venu d’une autre planète.

Dans le caveau, d’étranges plantes argentées ont fleuri sur un sol recouvert de sel. NICOLAS DELAROCHE STUDIO

