A la découverte du canton – Une balade à vélo garantie sans voiture (ou presque) Pédaler sur nos chemins de campagne sans croiser d’automobiles? Suivez notre itinéraire du dimanche. Cathy Macherel

Est-il possible, dans le canton de Genève, de faire une promenade à vélo de plus de 20 km avec la quasi-garantie de ne se faire dépasser par aucune voiture? Cela constituerait une chouette balade en famille, non?

On déplie la carte virtuelle, et l’on pense avoir trouvé. Le premier tronçon se fera à bord du Léman-Express, où il est autorisé d’embarquer sa bicyclette mais avec le conseil d’éviter la forte affluence. Un dimanche sera parfait. Arrêt visé: la gare de Chêne-Bourg.

Aussitôt sortis du train, on emprunte l’autoroute à vélos – pardon, la Voie verte –, direction la ville, jusqu’aux grands ensembles de la Gradelle, qu’il est possible de traverser par des petits chemins. Oui, on construisait déjà des îlots de vie pensés pour les piétons dans des années 60 pourtant toutes acquises à l’automobile. On rejoint ensuite par de toutes petites routes entravées par des chicanes le chemin rendu à la mobilité douce des Buclines, où l’on admire au passage la coopérative d’habitat Rigaud 55, le genre d’immeuble en bois où l’on se verrait bien habiter.