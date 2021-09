Drame à Lausanne – Une bagarre au Flon fait un mort et un blessé grave Les services de secours sont intervenus dans le quartier lausannois dans la nuit de samedi à dimanche suite à une violente altercation. Un homme a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Le drame s’est produit dimanche vers 4h du matin. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Plusieurs personnes qui se trouvaient dans le quartier lausannois du Flon dans la nuit de samedi à dimanche ont alerté une patrouille de Police-Secours vers 4h du matin pour signaler qu’une altercation entre elles et d’autres individus venait de se produire. Deux hommes ont été blessés, l’un au thorax et le second à la cuisse.

Les policiers ont immédiatement prodigué les premiers soins avant d’être rejoints par deux ambulances et le SMUR. Les blessés, tous deux domiciliés dans le canton de Neuchâtel, saignaient abondamment et ont été conduits à l’hôpital. L’un d’eux, âgé de 20 ans et originaire de la République démocratique du Congo, est décédé des suites de ses blessures. Le second, un Portugais âgé de 21 ans, est grièvement blessé.

Une enquête est menée par la police judiciaire municipale de Lausanne, sous la conduite d’un procureur du Ministère public du Canton de Vaud, a indiqué la police dans un communiqué.

Comm/AMI

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.