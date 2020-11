Voile – Une avarie sans conséquences pour Alan Roura Le skipper genevois a dû faire face à une importante fuite d’huile au niveau de son vérin de quille bâbord. Il a réussi à limiter la casse, avant de repartir en direction du cap de Bonne-Espérance. Sport-Center

Alan Roura a dû faire face à une véritable petite marée noire sur «La Fabrique». Twitter @AlanRoura

Après un océan Atlantique particulièrement clément, tant en conditions météo qu’en problèmes techniques survenus à bord de «La Fabrique», les choses sérieuses commencent pour Alan Roura. Au Nord d’une première dépression dont il sent depuis ce week-end les premières effluves, première galère à déplorer.

Samedi matin, le navigateur genevois informait son équipe à terre d’une importante fuite d’huile au niveau de son vérin de quille bâbord. La faute à la casse d’un simple joint occasionnant là une véritable petite marée noire à bord de La Fabrique. Après plus de trois heures de dur labeur, il reprenait sa route après avoir réparé le système d’étanchéité. Huilé de la tête aux pieds, mais soulagé: «C’est la première fois que je me sens impuissant face à un problème technique, je ne souhaite à personne de baigner comme ça dans l’huile, de se faire rouler au fond du bateau… J’étais en pleurs tellement j’étais content d’avoir réussi.»

Le temps d’éponger le fond de coque du puits de quille, de laver et rincer le bonhomme et la bascule de vent attendue était là. C’était reparti, direction l’Afrique du Sud.

En fin de premier peloton, Roura a bataillé pour ne pas se laisser distancer et rester «accroché au bon wagon». Dans des airs plutôt faibles et des allures principalement au près, son IMOCA La Fabrique n’a en effet pas encore pu montrer l’intégralité de son potentiel et, avant de toucher les airs du grand Sud, l’objectif pour son skipper se résumait à limiter la casse.

«Alan a parfois manqué de chance, abonde Julien Villion, expert météo auprès du skipper suisse toute cette saison. Sa trajectoire est très propre depuis le début, mais entre l’option Ouest du départ qui n’a pas payé comme on l’imaginait sur papier, le Pot-au-noir qui a commencé à s’activer au moment de son passage et une accumulation de conditions pas vraiment favorables à «La Fabrique», Alan a fait ce qu’il pouvait.»

L’avantage de ce retard sur la tête de flotte? Un dilemme stratégique en moins à l’approche de l’anticyclone de Sainte-Hélène, le contournement par l’Ouest demeurant la seule option possible pour aller attraper les premières dépressions australes.

L’inconvénient? Le risque de laisser passer le premier flux de Nord-Ouest grâce auquel les premiers parviendront à s’échapper, et devoir attendre la «seconde vague». Avec, entre deux, une nouvelle zone de vents plus faibles à négocier, avant de se faire propulser vers le cap de Bonne Espérance.

Encore un peu de patience donc, avant de retrouver les longs surfs endiablés du grand Sud, dès la semaine prochaine. Un registre qui conviendra bien davantage à «La Fabrique», qui pourra enfin laisser siffler ses foils.

Ruyant réduit son retard

Charlie Dalin était toujours en tête dimanche matin dans le Vendée Globe, entre les 40es Rugissants et les 50es Hurlants, suivi de Thomas Ruyant, qui a légèrement réduit son retard, alors que Kevin Escoffier a pris la 3e place.

Le leader, skipper d’«Apivia», participe à sa toute première course autour du monde en solitaire. Il est toujours suivi dimanche matin par Thomas Ruyant («LinkedOut»), mais ce denier a réduit à 281 milles nautiques (519 km) son retard, soit dix milles de moins par rapport au pointage de la veille.

Dalin, à la barre d’un bateau de toute dernière génération qui peut presque voler grâce à ses foils (grands appendices latéraux), devrait franchir la longitude du cap de Bonne-Espérance lundi dans la journée. Le cap de Bonne-Espérance (pointe de l’Afrique) est le premier des trois caps notés comme points de passage obligé du Vendée Globe avec le Cap Leeuwin (pointe de l’Australie) et le Cap Horn (pointe de l’Amérique).

Kevin Escoffier, à la barre de «PRB», a de son côté ravi la troisième place au doyen de la course, Jean Le Cam («Yes we Cam!»). A 5h du matin ce dimanche, Escoffier était pointé à 356 milles de Dalin, et comptait 5 milles d’avance sur Le Cam.

