Valais – Une avalanche emporte dix skieurs sur les hauts de Verbier Une coulée de neige a surpris dix personnes à ski dans le secteur du Vacheret, en dehors du domaine skiable. Un skieur y a laissé sa vie. Un autre est blessé. mam

Photo d’illustration.

Dix skieurs ont été emportés par une avalanche ce lundi matin sur les hauts de Verbier dans le secteur du Vacheret en dehors du domaine skiable. Une personne est décédée, une autre a été blessée. Les autres skieurs sont indemnes.

Vers 10h20, un skieur s’est engagé dans un couloir hors-piste en aval des Attelas. Une plaque à vent sise au sommet dudit couloir s’est détachée, emportant ce skieur puis une deuxième personne qui évoluait plus bas. La coulée a ensuite enseveli huit autres skieurs se trouvant, quant à eux, encore plus bas. L’avalanche s’est produite à l’extérieur du domaine skiable dans le secteur compris entre la station de Verbier et « Les Attelas ».

Tous ces skieurs étaient équipés de détecteurs de victimes d’avalanches. Ils ont été extraits de la masse neigeuse. Une personne est décédée sur place. Un autre skieur a été héliporté à l’hôpital de Sion dans un état grave. Le défunt est un Anglais de 38 ans domicilié à Verbier.

Outre ce décès qui survient ce lundi dans la station valaisanne, la montagne aura tué quatre personnes ce week-end dans les stations de ski suisses: deux hommes ont perdu la vie dimanche dans une avalanche à Gstaad (BE) et aux Rochers-de-Nayes (VD), un autre est décédé après avoir chuté d’une barre rocheuse dans la région du Lac des Vaux (VS).