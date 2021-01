Neige – Une avalanche coupe le trafic ferroviaire entre Lucerne et Brienz Les Chemins de fer fédéraux ont indiqué dimanche que la ligne ferroviaire était coupée entre Lucerne et Brienz, pour une durée encore indéterminée.

De nombreuses avalanches ont coupé des voies de communication ces derniers jours en Suisse (archives). KEYSTONE/URS FLUEELER

Le trafic ferroviaire entre Brienz (BE) et Interlaken (BE) a été interrompu dimanche en raison d’une avalanche, ont indiqué les Chemins de fer fédéraux (CFF). Tous les trains sont supprimés. La durée de la perturbation n’est pas encore connue.

Des bus de remplacement circulent entre Oberried am Brienzersee (BE) et Interlaken est. La perturbation de la ligne ferroviaire entre Viège (VS) et Täsch (VS) a en revanche été levée. Les trains roulent à nouveau selon l’horaire.

La décrue du Rhin continue à Bâle

À Bâle, la décrue du Rhin se poursuit. Le niveau du fleuve est descendu sous la marque des hautes eaux IIb, située à 7,9 mètres, a indiqué la société des Ports rhénans dans un communiqué. Les restrictions de navigation ont été complètement levées pour les grands et les petits bateaux, précise la société.

Dans le canton de Zurich, le lac de Greifen a débordé par endroits, après la pluie persistante de ces derniers jours, a annoncé sur Twitter la police municipale d’Uster. Des tronçons de chemin sont fermés. Les autorités appellent la population à la prudence.

ATS