Panne de Skyguide – «Une autre évaluation aurait pu éviter l’incident» Le rapport d’enquête externe sur la panne de Skyguide désigne des lacunes dans le contrôle aérien. Son directeur, Alex Bristol, prend position. Pia Wertheimer

Le patron de Skyguide, Alex Bristol, reconnaît les lacunes révélées par le rapport d’enquête externe. Keystone

Le 15 juin, l’espace aérien suisse a été totalement bouclé. Pendant près de cinq heures, aucun avion n’a plus circulé. La raison: un switch – une sorte de nœud de commutation numérique – a cessé de fonctionner. Les contrôleurs et contrôleuses se sont vus contraints de «dégager» le ciel. Rien qu’à l’aéroport de Zurich, 98 vols ont dû être annulés ce jour-là, touchant environ 10’000 passagers et passagères.