Initiative antiburqa – Une autorisation spéciale pour manifester à visage dissimulé Le Conseil fédéral veut appliquer l’initiative antiburqa plus strictement que prévu. Mais selon des experts et expertes, il sera difficile d’appliquer la loi. Charlotte Walser

À l’avenir, il pourrait être interdit, et ce dans tous les cantons, de dissimuler son visage sans autorisation lors d’une manifestation. EMG

Il y a un an et demi, le peuple et les Cantons ont accepté l’initiative antiburqa. Celle-ci exige que personne ne puisse se couvrir le visage dans l’espace public. Le Conseil fédéral a désormais transmis la loi au parlement pour qu’elle soit mise en œuvre.