États-Unis – Une audience le 4 janvier sur la plainte contre le prince Andrew Les avocats du prince Andrew, accusé d’agressions sexuelles sur l’Américaine Virginia Giuffre quand elle était mineure, vont plaider pour le rejet de la procédure.

Le prince Andrew de Grande-Bretagne, le 11 avril 2021, à Windsor. AFP

Un juge de New York a fixé au 4 janvier l’audience au cours de laquelle les avocats du prince Andrew de Grande-Bretagne, accusé d’agressions sexuelles par une Américaine, plaideront pour le rejet de la procédure. «La Cour entendra les arguments sur la demande de l’accusé de rejeter la plainte le 4 janvier 2022 à 10h00», a indiqué le magistrat, Lewis Kaplan.

Le duc d’York est dans la tourmente depuis le dépôt en août 2021 au tribunal fédéral de Manhattan de la plainte d’une Américaine de 38 ans, Virginia Giuffre, accusant le second fils de la reine Elizabeth II d’«agressions sexuelles» quand elle était mineure, il y a plus de 20 ans.

Trafic sexuel

Dans sa plainte, Virginia Giuffre accuse le prince Andrew d’être «l’un des hommes puissants» à qui elle aurait été «remise dans un but sexuel» quand elle a été, affirme-t-elle, la victime entre 2000 et 2002, à partir de ses 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel le sulfureux financier Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré. Ce dernier s’est donné la mort dans une prison de Manhattan à l’été 2019.

Le prince Andrew, 61 ans, nie les accusations et a demandé à la justice américaine de rejeter la plainte, affirmant qu’elle était «sans fondement» et que Virginia Giuffre cherchait à profiter financièrement de l’affaire. Un procès au civil – si la demande du prince est rejetée – devrait se tenir «entre septembre et décembre l’an prochain», avait indiqué mercredi le juge Kaplan.

