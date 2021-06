Transition énergétique – Une association promeut le paddle écoresponsable Le projet de SUP Genève vise à pratiquer cette activité tout en respectant l’environnement, sur le lac et autour. Xavier Lafargue

Au Reposoir, Marianne Vuillemin exhibe deux prototypes de sacs à déchets, confectionnés à partir de voiles de kitesurf recyclées. XL

Ce n’est pas parce qu’on n’a pas de moteur sur son embarcation qu’on respecte l’écosystème fragile du Léman. Estimant qu’il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, Marianne Vuillemin, cofondatrice de l’association SUP Genève, monitrice et instructrice de Stand-up paddle, a donc lancé un nouveau projet. «L’idée est de promouvoir une pratique du paddle respectueuse de l’environnement et du vivant. Le lac est un merveilleux terrain de jeu, il faut absolument le respecter», insiste-t-elle.

Sensibilisation et déchets

C’est ainsi qu’est né Eco-Paddle, un projet de financement participatif devisé à 17’000 francs, qui poursuit deux objectifs. Premier volet, «sensibiliser les nombreux enfants – et leurs parents – qui suivent nos stages d’été à la plage du Reposoir. Nous souhaitons pour cela inviter des professionnels du lac, de la sécurité et de la nature qui, au travers d’ateliers découverte pédagogiques, expliqueront les enjeux environnementaux et la bonne cohabitation en milieu lacustre», détaille Marianne Vuillemin.

«Notre action écocitoyenne ne va pas sauver le lac, mais nous voulions amener notre petite pierre à l’édifice.» Marianne Vuillemin, fondatrice de l’association SUP Genève.

Deuxième composante, «une action pour favoriser la récupération des déchets. On en trouve encore beaucoup trop sur les berges et dans l’eau, mais il n’est jamais facile de les ramasser puis les transporter sur une planche de paddle, constate-t-elle. Nous allons donc confectionner des petits sacs légers à partir de voiles de kitesurf recyclées. C’est l’une des membres de notre club, couturière de métier, qui crée les modèles. Le fond des sacs laissera passer l’eau, pour ne pas les alourdir.» Marianne Vuillemin en est consciente: «Notre action écocitoyenne ne va pas sauver le lac, mais nous voulions amener notre petite pierre à l’édifice.»

Le soutien des SIG

Les Services industriels de Genève soutiennent activement Eco-Paddle. «Nous avons tout de suite été séduits par ce projet, qui allie le ramassage des déchets et l’intervention de professionnels de l’environnement, relève Jean-Marc Zgraggen, responsable de la plateforme SIG-impact. Cette approche par la sensibilisation des jeunes comme des adultes à travers le paddle entre tout à fait dans le cadre des projets qui favorisent la transition énergétique.»

Plateforme de financement participatif inscrite dans le programme éco21 de SIG, sig-impact.ch met en relation les porteurs de ces idées et leurs contributeurs. «Nous avons déjà soutenu une trentaine de projets, et 9 sur 10 ont trouvé leur financement, se félicite Jean-Marc Zgraggen. Concrètement, nous accompagnons et conseillons les porteurs de projet, puis nous assurons au jour le jour le suivi de leur campagne de financement sur notre site, jusqu’à son terme.» L’argent collecté est ensuite versé aux créateurs, pour qu’ils réalisent leur plan.

Participer au projet

La campagne participative d’Eco-Paddle se poursuit jusqu’au 9 juillet. Quelque 2200 francs ont été récoltés à ce jour. Pour y participer et en découvrir les enjeux, rendez-vous sur sig-impact.ch ou sur l’un des sites de l’association: supgeneve.ch ou superkid.ch.

