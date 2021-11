Artisanat genevois – Une association lutte contre la surconsommation de plastique Glitter crée des objets à partir de plastique recyclé, en sensibilisant le public aux problèmes liés à ce matériau. Carole Extermann - Large Network

Glitter utilise une méthode de recyclage de bouchons en plastique pour fabriquer des objets. LUCIEN FORTUNATI

La tristement célèbre image de la tortue avec une paille coincée dans la narine constitue le point de départ de Glitter. «Nous voulions proposer une solution pour valoriser tout ce plastique que les humains consomment», explique Karin Vouillamoz, 30 ans, et Damien Greder, 27 ans. Tous deux sont membres de l’association Glitter, fondée il y a trois ans et installée depuis cet été à la MACO, une manufacture collective à Châtelaine dédiée à des structures actives dans l’économie circulaire et durable.