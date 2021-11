Manifestation à Appenzell – Une association genevoise organise une Landsgemeinde féministe Le groupe «Les Créatives» veut marquer les 50 ans de l’introduction du suffrage féminin samedi en terre appenzelloise. Un événement similaire sera organisé dans la ville du bout du Léman une semaine plus tard.

Seules les femmes et les minorités de genres sont invitées à participer à la Landsgemeinde. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christian Merz

Une Landsgemeinde extraordinaire est organisée samedi à Appenzell pour marquer le 50e anniversaire de l’introduction du droit de vote des femmes. Seules les femmes et les minorités de genre peuvent y participer et voter. Une Landgemeinde similaire est prévue à Genève une semaine plus tard.

Cette Landsgemeinde féministe d’Appenzell est organisée par l’association genevoise «Les Créatives». La manifestation débute à 14h avec un spectacle d’Angela Osterwalder. «Les femmes ont été exclues de la politique pendant bien trop longtemps. Maintenant, nous nous tournons vers l’avenir et organisons une Landsgemeinde extraordinaire», déclare l’artiste originaire d’Appenzell.

Après le spectacle, huit questions sur des enjeux féministes sont soumises aux femmes, aux personnes inter, non-binaires ou trans. Les sujets sont notamment le financement de la lutte contre les violences basées sur le genre, la réforme du droit pénal en matière d’infractions sexuelles, la protection des femmes et minorités de genre réfugiées, les investissements écologistes et la réduction du temps de travail.

«Scrutin féministe national»

L’association «Les Créatives» organise ce «scrutin féministe national» pour marquer le 50e anniversaire du droit de vote des femmes. Il est possible de voter en ligne ou aux Landsgemeinde d’Appenzell et de Genève. «Nous voulons montrer que les femmes et les minorités peuvent fortement influencer les décisions politiques de notre pays et qu’il est nécessaire de s’approprier les outils démocratiques», explique Noemi Grütter, coordinatrice du projet.

Les propositions soumises au vote ont été élaborées lors de la session des femmes à la fin du mois d’octobre. Les résultats seront annoncés le 25 novembre lors du festival «Les Créatives» qui a lieu à Genève du 16 au 28 novembre.

La Suisse a été l’un des derniers pays européens à accorder le droit de vote aux femmes lors d’une votation populaire en 1971. Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures ne l’a fait qu’en 1989.

En 1990, la Landsgemeinde purement masculine d’Appenzell Rhodes-Intérieures a refusé d’accorder le droit de vote aux femmes. La même année, le Tribunal fédéral a ordonné au demi-canton d’accorder ce droit aux femmes afin de respecter la Constitution fédérale qui garantit l’égalité des droits entre les femmes et les hommes.

ATS

