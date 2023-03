Aménagement du territoire à Genève – Une association fustige le bilan d’Antonio Hodgers SOS Patrimoine CEG dressait, vendredi, un constat critique de la politique du Département du territoire des deux dernières législatures. Le conseiller d’État répond. Léa Frischknecht

Miguel Bueno, Leïla el-Wakil, Sophie Dupuy Monnoyeur et Fränzi Wartmann, membres de SOS Patrimoine CEG, tenaient, vendredi 10 mars, une conférence de presse pour dresser un bilan des deux dernières législatures. LAURENT GUIRAUD

«L’urbanisme est mort à Genève.» Tel est le bilan que dressaient Leïla el-Wakil et son association SOS Patrimoine CEG (contre l’enlaidissement de Genève) des deux dernières législatures en termes d’aménagement du territoire. Manque de vision d’ensemble, architecture négligée, nouveaux quartiers trop bétonnés: l’association ne mâche pas ses mots.

Officiellement créée en 2019, l’association se bat pour «défendre le patrimoine bâti de Genève» tout en préservant la nature et l’esthétique paysagère du canton. Avec certains succès, comme lors des référendums de Pré-du-Stand, en 2019, ou de la Cité de la musique en 2021. Selon Miguel Bueno, membre du comité, SOS Patrimoine CEG n’a perdu qu’un référendum (ndlr: celui contre le déclassement de la Goutte Saint-Mathieu, en 2019) sur les onze auxquels l’association ou ses membres ont participé depuis 2015.

Crise du logement

Des critiques aussi quant à l’argument de la crise du logement pour expliquer la densification du canton. «Nous n’avons jamais autant construit et, pourtant, il est toujours aussi difficile de se loger. Aujourd’hui on densifie pour faire plaisir aux investisseurs», argue Miguel Bueno.

«Nous demandons que les aménagistes férus du paysage genevois, de son histoire et de ses qualités reprennent le gouvernail d’un aménagement sensible et approprié», revendique Leïla el-Wakil. L’architecte et historienne de l’art regrette qu’aucun parti ne se soit clairement positionné sur la densification en vue des élections. «Seul le ticket rose-Vert est clair: il suivra sa politique. Et je ne suis pas sûre de me laisser tenter.»

40’000 personnes logées

Un message entendu par Antonio Hodgers, qui tient à nuancer. «Tous les PLQ se basent sur un plan directeur cantonal, rappelle le conseiller d’État à la tête du Département du territoire. Je peux entendre qu’on ne soit pas d’accord mais il est faux de dire que nous n’avons pas de vision d’ensemble.»

S’il admet également que la problématique de pénurie de logements n’est aujourd’hui pas résolue, Antonio Hodgers reste convaincu que les nouvelles constructions contribuent à sa solution, rappelant que 40’000 personnes ont pu trouver un logement dans le canton ces dernières années.

Le conseiller d’État donne toutefois raison à l’association sur deux points. Les PLQ aujourd’hui achevés ne proposent pas assez d’espaces verts et n’ont pas bien tenu compte des bâtiments du patrimoine. «Mais nous parlons de projets qui ont déjà dix ou vingt ans et j’ai la volonté que nous fassions mieux à l’avenir», promet Antonio Hodgers.

