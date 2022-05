Une association étudiante offre des vacances aux plus précaires

Familles, étudiants et travailleurs sociaux se mêleront, du 3 au 8 juillet, pour des vacances à Torgon.

Familles, étudiants et travailleurs sociaux se mêleront, du 3 au 8 juillet, pour des vacances à Torgon.

Cet été, Maurice, Lili et Gloria iront passer une semaine à Torgon, avec leurs enfants. Au programme de l’escapade valaisanne? Maurice se réjouit des visites et des promenades dans la nature. Gloria, elle, en profitera pour dormir, parce que ce n’est pas toujours possible avec sa grande famille. De vraies vacances, en somme. Mais pour ces personnes qui n’ont que peu de revenus, c’est une chance inestimable. Toutes trois font partie de l’association Escapade familiale.

Le projet est né en 2014. Il s’inspire de Vacances familiales, une association créée il y a une quinzaine d’années, en Valais. «La réflexion fait suite au constat que beaucoup de familles n’ont pas des conditions de vie qui leur permettent de partir en vacances», explique Stéphane Michaud, enseignant à la Haute École de travail social (HETS). Il est à l’origine de l’association genevoise qui compte, cette année, 17 étudiants dans ses rangs.