Espace public – Une association citoyenne veille sur les bords du Rhône

Le duo de caddies, délocalisé du centre commercial des Charmilles vers les bords du Rhône, a connu un joli succès sur internet avant de disparaître. La paire à moitié calcinée s’est en effet offert un mois de pleine exposition dans l’espace public, à la manière d’un ready-made d’artiste contemporain. Elle a circulé en pièce jointe entre plusieurs services, après avoir été identifiée par une veille citoyenne très active dans le secteur.

Pour faire remonter les informations, on peut compter sur elle. Nos défenseurs du plein air au fil du fleuve se sont constitués en association en mai 2020. Rhônature, c’est son nom, née à l’initiative de riverains et personnes concernés par l’environnement sur cette rive droite située entre le Nant-Cayla et le pont Butin.